Homem é preso pela PRF com pistola e munições dentro de caminhonete em Dom Eliseu

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem, que não teve o nome revelado, com arma de fogo e munições ilegais na manhã desta segunda-feira (14/4). A prisão aconteceu durante uma fiscalização no quilômetro 23 da BR-222, em Dom Eliseu, no nordeste do Pará.

De acordo com a PRF, os agentes abordaram uma caminhonete Hilux por volta das 11h. Após inspeção, foi localizada uma pistola TS9 calibre 9mm carregada com 17 munições e um carregador com 17 munições intactas de mesmo calibre. Dentro do carro foram localizadas mais 13 munições 9mm intactas, somando 47 munições de calibre 9mm e uma caixa com 50 munições de calibre .22, além de estojos deflagrados.

Ainda conforme a Polícia Rodoviária Federal, o motorista informou que não possuía documentação que comprovasse a legalidade do armamento no momento da abordagem, mas posteriormente, apresentou o documento por meio digital. Após ser questionado sobre a documentação de porte de arma, o motorista informou não possuir.

Diante dos fatos, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Dom Eliseu, para a realização dos procedimentos legais, em tese, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.