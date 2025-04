Dupla é presa com 53 kg de ‘skunk’ e armas 3D inéditas no Pará

Dois homens foram presos na tarde desta segunda-feira (7) durante uma operação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Departamento de Repressão ao Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil do Pará. A dupla transportava aproximadamente 53 quilos de “skunk” e três fuzis calibre 9 milímetros fabricados com impressoras 3D — um tipo de armamento artesanal conhecido como “ghost gun”, cuja apreensão é inédita no estado do Pará.

A abordagem aconteceu por volta das 16h, no quilômetro 20 da BR-316, no município de Benevides, na Região Metropolitana de Belém. Os suspeitos, de 32 e 35 anos, naturais dos estados do Maranhão e Roraima, respectivamente, estavam em um carro com identidade visual de uma suposta empresa privada e usavam uniformes padronizados, numa tentativa de simular que estavam a serviço da empresa e, assim, despistar a fiscalização.

O nervosismo da dupla e as respostas contraditórias levantaram suspeitas entre os policiais, que decidiram fazer uma inspeção minuciosa no veículo. Durante a revista, foram encontrados galões com dezenas de tabletes de “skunk”, além de três plataformas de fuzis artesanais sem numeração, produzidos com auxílio de tecnologia de impressão 3D.

Segundo a PRF, “esses armamentos são popularmente conhecidos nos Estados Unidos como ghost guns — ou armas fantasmas — por não possuírem número de série, o que impossibilita sua rastreabilidade. Trata-se da primeira vez que a PRF realiza a apreensão desse tipo de armamento no estado do Pará”.

“Acreditamos que esse tipo de armamento jamais tenha sido apreendido no Pará por qualquer órgão de segurança pública”, informou a instituição.

Os dois homens foram presos em flagrante e encaminhados à sede do Denarc, em Belém, onde permanecem à disposição da Justiça. Eles deverão responder por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.