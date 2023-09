‘Pretinho GG’ é morto brutalmente no bairro da Peteca, em Ipixuna do Pará

Um homem, identificado como Araildo Santos da Silva, mais conhecido por “Pretinho GG”, foi brutalmente assassinado na noite da última quarta-feira (6), no município de Ipixuna do Pará, região nordeste paraense. Conforme as informações iniciais, o crime teria ocorrido no bairro da Peteca, onde a vítima residia. As autoridades informaram que a vítima apresentava marcas de facadas e tiros.

A Policia Militar foi a primeira a chegar no local e verificou que a vítima apresentava diversas lesões pelo corpo.Várias testemunhas relataram às autoridades que teriam ouvido barulhos de tiros mas não viram quem teria feito os disparos. Conforme as autoridades, devido ao medo de possíveis represálias, os moradores não passaram mais informações sobre o que teria ocorrido com Araildo.

Segundo os agentes, ao realizarem um levantamento sobre Araildo, foi constatado no sistema que o homem já possuía várias passagens por diversos delitos, entre eles, furto e roubos. Além disso, ainda segundo a PM, ‘Pretinho GG’ também seria usuário de drogas e era bastante conhecido na área.

Após o crime, o corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal de Paragominas. O caso foi registrado na Delegacia de Ipixuna do Pará que está investigando a situação e realizando levantamentos de informações para elucidar o caso.

A Redação Integrada de O Liberal aguarda solicitou mais informações sobre o crime e aguarda nota da Polícia Civil.