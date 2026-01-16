Preso mais um suspeito de envolvimento na morte de radialista em Abaetetuba

Mais um suspeito de envolvimento no homicídio qualificado de um radialista e produtor de eventos foi preso na manhã de quinta-feira (15), durante a quarta fase da Operação “Antena da Lei”, deflagrada pela Polícia Civil do Pará. O assassinato de Luís Augusto Carneiro Costa, o “Luizinho Costa”, ocorreu no dia 27 de maio de 2025 e segue sendo investigado pelas autoridades policiais.

A ação policial que resultou na prisão do suspeito Bruno de Souza foi realizada por equipes da Delegacia de Homicídios de Abaetetuba (DH), da Delegacia de Abaetetuba, da Delegacia de Vila dos Cabanos e do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Abaetetuba.

Segundo as investigações, o homicídio teria sido motivado por concorrência no mercado de produção de eventos. A vítima vinha conquistando grande parte do mercado na região, o que teria impactado diretamente os negócios dos concorrentes​.

“Na primeira fase da operação, conseguimos prender um homem apontado como executor do crime. Com ele, também apreendemos a motocicleta, as vestimentas e a arma utilizadas na ação criminosa. Já nas fases seguintes, foram presos o proprietário da arma de fogo usada no delito e um empresário, apontado como um dos envolvidos no planejamento e no apoio à execução da vítima. Na ocasião, foram apreendidos R$ 34 mil em espécie”, detalhou o delegado Mhoab Khayan, superintendente da Regional do Baixo Tocantins.

Nesta quarta fase, a Polícia Civil prendeu em flagrante mais um suspeito em um endereço localizado no bairro Murucupi, na Vila dos Cabanos, em Barcarena. No local, foram apreendidos sete tabletes de substância entorpecente semelhante à maconha, totalizando aproximadamente 8 quilos, uma pistola calibre 9mm com numeração suprimida, 10 munições intactas, duas prensas hidráulicas e um veículo blindado.

Simultaneamente, em Abaetetuba, foram cumpridos mandados de busca e apreensão contra outros dois alvos das investigações. A ação resultou na apreensão de aparelhos celulares e mídias digitais, que irão subsidiar o aprofundamento das apurações.

Após os procedimentos legais, o suspeito preso em flagrante foi encaminhado ao sistema prisional de Abaetetuba. A Polícia Civil informou que segue em diligências para esclarecer completamente a dinâmica do crime e prender todos os envolvidos na ação criminosa.