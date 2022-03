Prédio depredado de escola no Barreiro será demolido, diz Semec

A Secretaria Municipal de Educação de Belém informou à Redação Integrada, nesta quinta-feira (3), que a Escola Municipal de Educação Infantil e Fundamental (Emeif) Inês Maroja, na Passagem Nossa Senhora Guia, no bairro do Barreiro, mudou de endereço. O colégio funciona agora na avenida Senador Lemos, nº 2.995, enquanto o imóvel antigo, que sofreu ação de vândalos, está vazio e será demolido. "O processo de licitação para a construção de uma nova escola já foi iniciado", diz a nota da Semec.

No início de fevereiro passado, um vídeo circulou nas redes sociais da capital paraense mostrando o prédio escolar depredado. A reportagem de O Liberal esteve no local no dia 22 de fevereiro e constatou que a escola estava sem portas, janelas, forro, luminária, por exemplo. Moradores denunciaram que ladrões haviam furtado o que podiam.

Na manhã do citado dia 22, guardas municipais protegiam o prédio escolar. Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Belém confirmou que havia recebido denúncias de atos de vandalismo e informou que, de imediato, acionou a vigilância da Guarda Municipal de Belém (GMB), para proteger o edifício. O órgão policial do município divulgou inclusive que intensificaram o patrulhamento na área do colégio.

Nesta quinta-feira, a Semec divulgou a transferência da Escola Inês Maroja para um prédio alugado, na avenida Senador Lemos, atendendo 810 estudantes matriculados na unidade. Segundo a secretaria, as aulas seguem o modelo de ensino remoto, enquanto as últimas providências de ajuste do imóvel alugado estão sendo tomadas.

"Quanto ao arrombamento do imóvel, o incidente ocorreu no domingo, 20 de fevereiro. Na segunda-feira, 21, a Semec providenciou o fechamento das estruturas que foram destruídas. Informamos ainda que a Prefeitura de Belém garante serviço de vigilância terceirizada em 77 escolas da rede municipal de educação e as demais unidades contam com ronda permanente da Guarda Municipal (GMB)", conclui o comunicado da Semec.