Prédio antigo da Prefeitura de Muaná, no Marajó (PA), estala e assusta população

Na manhã desta segunda-feira (2), o prédio-sede da Prefeitura de Muaná, no Marajó, no norte do Pará, apresentou um estalo em sua estrutura, e a situação provocou uma correria de pessoas que estavam no local, para receber o cartão do benefício do programa Bolsa Família.

No entanto, a Prefeitura Municipal informou que não há problemas estruturais na edificação, limitando-se o incidente a alguma lajotas que se soltaram do piso.

A Reportagem Integrada do Grupo Liberal continua levantando mais informações sobre esse assunto.