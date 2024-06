Poste pega fogo e deixa moradores no escuro na Mário Covas

Um poste de energia elétrica pegou fogo na noite desta segunda-feira (17) na rodovia Mário Covas, próximo ao Bancrévea, bairro do Coqueiro, em Belém. Devido ao incidente, cujas causas ainda são desconhecidas, o perímetro da associação recreativa está no escuro. Imagens feitas pela equipe de reportagem do Grupo Liberal mostram as chamas bastante avançadas na estrutura. Ninguém ficou ferido.​

A reportagem de O Liberal apura mais informações para atualizar este texto.