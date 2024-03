Preso por estupro no Marajó pode ter envolvimento no desaparecimento da menina Elisa

Um homem foi preso pela Polícia Civil no Marajó, na terça-feira (12), suspeito de estar envolvido em um caso de estupro de vulnerável no município de Anajás. O investigado é o mesmo que, segundo a PC, também pode ter relação com o desaparecimento da menina Elisa Ladeira, que ocorreu em setembro de 2023, na comunidade do Zinco. No entanto, as investigações sobre o caso ainda estão em andamento e correm em segredo de Justiça.

A prisão do investigado nesta situação de estupro de vulnerável não possui relação direta com o caso da menina Elisa. As autoridades policiais informaram que não podem fornecer mais detalhes sobre a operação. Até o momento, o caso da menina Elisa segue cercado de mistério, pois não há informações sobre o paradeiro da menina.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso de estupro de vulnerável para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

