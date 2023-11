Caso Elisa: O que se sabe sobre a menina desaparecida há mais de dois meses em Anajás

Elisa Ladeira Rodrigues, de 2 anos, está desaparecida há mais de dois meses em Anajás, no Arquipélago do Marajó. A menina sumiu dia 16 de setembro, após ser vista pela última vez brincando na comunidade do Zinco, localizado na zona rural. Confira o que se sabe sobre o caso até agora:

19/09- Principais suspeitos presos

Dois dias após o início da busca por Elisa, dois suspeitos foram presos e um deles solto após depoimento.

21/09- Suspeito foge

Principal suspeito pelo desaparecimento de Elisa Ladeira Rodrigues, de apenas dois anos, identificado como Renan, fugiu na quinta-feira (21) durante uma reconstituição realizada em uma área de mata na Comunidade do Zinco, em Anajás, no Marajó.

23/09- Caso completa uma semana de buscas

O caso completou uma semana de buscas, comovendo todos os moradores de Anajás.

25/09 – Suspeito morre

Renan Braga, principal suspeito pelo desaparecimento de Elisa Ladeira Rodrigues, de 2 anos, em Anajás, no Marajó, no Pará, morreu na Central de Triagem da Marambaia, em Belém. De acordo com o advogado do suspeito, Renan teria afirmado que a garota está viva.

27/09 – Moradores protestam

Em busca de justiça e reforço nas buscas por Elisa Ladeira Rodrigues, de 2 anos, desaparecida na comunidade do Zinco, em Anajás, na ilha do Marajó, no Pará, moradores do município fizeram um protesto e saíram às ruas da cidade com cartazes, balões brancos e frases como “Somos todos Elisa”, afirmando a paralisação das buscas.

27/09 – Ministério Público consegue liminar para retomada das buscas

Após familiares denunciarem que as buscas por Elisa teriam paralisado, o MPPA (Ministério Público do Pará) conseguiu uma liminar determinando a retomada. Uma Ação Civil Pública foi protocolada com Pedido Liminar de Tutela de Urgência alegando que até o momento a criança não foi encontrada.

28/09 – Elisa completa 13 dias desaparecida

A Polícia continua sem pistas do paradeiro da menina de 2 anos.

