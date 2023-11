Desaparecido em Uruará: Rodrigo do Santos Mendes está sumido há quase uma semana

Rodrigo do Santos Mendes, de 17 anos, está desaparecido desde a madrugada do último domingo (05), após sair de casa a caminho de um estabelecimento em Uruará, no interior do Pará.

De acordo com a família, o rapaz não voltou para casa desde então e a última informação é que ele estava em uma festa próxima ao ‘Vira Copo’ às 03h da manhã, e depois sumiu. “Ele não tinha envolvimento com nada [...] A busca está forçada nas matas e rios. Nossa esperança é de que alguém tenha visto ele em algum lugar e nos dê uma pista”, relatou Robson, irmão do desaparecido.

Características de Rodrigos do Santos Mendes

Natural de Uruará, Rodrigo do Santos Mendes tem 17 anos e foi visto pela última vez às 03h da madrugada do último domingo (05). O rapaz é moreno, tem olhos e cabelos castanhos escuros.

Se você conhece o paradeiro ou tem informações que possam ajudar na busca por Rodrigo, entre em contato pelo telefone: (93) 991801157- Robson Santos. Qualquer outra informação também pode ser repassada para o número da Polícia Civil- 180 ou para o Você Repórter, canal de denúncias do grupo OLiberal.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)