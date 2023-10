Pescador desaparecido há duas semanas é encontrado vivo um dia após fim das buscas

Um pescador desaparecido há aproximadamente duas semanas foi encontrado vivo flutuando em um bote salva-vidas na última quinta-feira (26), a cerca de 110 quilômetros da costa oeste dos Estados Unidos. Segundo a Guarda Costeira, o homem foi encontrado por um barco canadense um dia depois do fim das buscas pela autoridade. O pescador, não identificado, tinha deixado Grays Harbor, em Washington, em 12 de outubro.

Os socorristas Ryan Planes e tio John foram identificados por um canal de televisão de Seattle, e relataram sobre o caso.

“Eu vi o que parecia ser um bote salva-vidas à distância, corri para dentro e peguei um binóculo. Então ele disparou um sinalizador", disse Ryan ao canal. "Nós o puxamos para bordo. Ele me deu um grande abraço e foi emocionante", acrescentou John.

O pescador estava sozinho há 13 dias e havia pescado um salmão após ficar sem alimentos. " Preparamos um café da manhã para ele. Ele bebeu três garrafas de água. Ele estava com muita fome, coitado ”, completou.

Investigação

Ainda segundo as autoridades, o homem está em segurança, foi encaminhado ao hospital e transportado de volta ao continente pela Guarda Costeira canadense. O pescador e outro marinheiro a bordo do barco de pesca Evening deveriam ter retornado no dia 15 de outubro. O outro desaparecido ainda não foi encontrado e o incidente permanece “sob investigação”, afirma a Guarda Costeira.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)