Aos 91 anos, idoso aposentado decide abrir barbearia: 'Gosto de fazer isso'

O norte-americano Bob Rohloff decidiu voltar a trabalhar aos 91 anos para realizar um sonho antigo. Aposentado desde 2008, ele resolveu retomar às atividades de barbeiro dois anos depois e abriu um novo empreendimento, a "Bob’s Old Fashioned Barbershop", em Hortonville, Wisconsin, para continuar fazendo o que ama.

Rohloff começou a cortar cabelo na juventude, em 1948, quando acompanhava o pai, Erv, que também era barbeiro. Ao descobrir que queria seguir na carreira, ele estudou na "Appleton Vocational School", em Wisconsin. Depois de se formar como barbeiro, Bob abriu duas lojas em Wisconsin. Depois, em 1990, precisou se mudar para o Arizona, onde passou 18 anos trabalhando e se aposentou, em 2008.

“A aposentadoria não é tão fácil. Você precisa se manter ativo em alguma coisa, seja um 'hobby' ou um trabalho, e acontece que eu gosto muito do meu trabalho. É divertido entrar na loja, gosto de fazer isso e me sinto bem, então por que parar?”, diz Bob.

Ainda no Arizona, onde morava com a esposa Marian, o aposentado de 91 anos decidiu voltar à ativa em 2010, porque sentia falta das conversas no ambiente de trabalho. Além disso, Bob também desejava concretizar o sonho de construir um empreendimento no "lugar favorito do mundo", em Hortonville, Wisconsin.

Rohloff acompanhado de uma de suas clientes (Reprodução/CNBC)

De volta a Wisconsin, o norte-americano conseguiu um emprego na "Hortonville Family Barbershop" e começou a colocar a paixão em prática e a pensar no sonho que queria realizar. Em março de 2010, ele abriu a "Bob’s Old Fashioned Barbershop", em parceria com outro barbeiro que buscava oportunidades na região.

“A melhor parte foi conhecer gente nova. Eles não são apenas clientes, rapidamente se tornam amigos. Temos clientes que nos trazem xarope de bordo, pessoas que nos trazem legumes das suas quintas ou até chucrute caseiro. Você não consegue isso trabalhando em uma cidade grande", comemora.

