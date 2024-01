Caso Elisa: polícia investiga pista de menina ter sido encontrada com vida no Maranhão

A Polícia Civil do Pará (PCPA) investiga a pista de que Elisa Ladeira Rodrigues, de 2 anos, desaparecida há quase quatro meses em Anajás, no Arquipélago do Marajó, possa ter sido localizada com vida no Maranhão, mais precisamente no município Barra do Corda. Pelas redes sociais, imagens foram compartilhadas de uma menina que, supostamente, seria Elisa.

A redação integrada de O Liberal apurou que a PCPA está em contato com a Polícia Civil do Maranhão (PCMA) e o Conselho Tutelar da região, para verificar se essa informação é verdadeira ou não. Entretanto, até às 10h deste sábado (6), não havia confirmação da criança ser Elisa.

Em nota, a PCPA informou à reportagem que o caso segue em investigação sob sigilo pela delegacia do município de Anajás. A redação integrada de O Liberal procurou a Secretaria de Comunicação Social (Secom) sobre o caso e aguarda retorno.

O caso

Elisa sumiu dia 16 de setembro do ano passado, após ser vista pela última vez brincando na comunidade do Zinco, localizado na zona rural de Anajás. Dois dias após o início da busca por Elisa, dois suspeitos foram presos e um deles solto após depoimento.

O principal suspeito no desaparecimento da criança, Renan Braga, fugiu durante uma reconstituição do caso. Depois de ser recapturado, ele foi encontrado morto na Central de Triagem da Marambaia, em Belém, no dia 25 do mesmo mês do sumiço de Elisa.

Após familiares denunciarem que as buscas por Elisa teriam paralisado, o MPPA (Ministério Público do Pará) conseguiu uma liminar determinando a retomada. Uma Ação Civil Pública foi protocolada com Pedido Liminar de Tutela de Urgência alegando que até o momento a criança não foi encontrada. Desde então, a menina segue desaparecida.