Porte ilegal de armas e roubo levam casal para a cadeia em Tailândia

Policiais militares da 6ª Companhia Independente de Polícia Militar (6ª CIPM) prenderam em flagrante, na manhã desta terça-feira (7), um casal com uma arma calibre 22 e um aparelho de celular que os dois teriam acabado de roubar, no município de Tailândia.

Os militares chegaram até a dupla depois de terem sido acionados pela vítima, que localizou o aparelho celular através do GPS e procurou a polícia.

A equipe de militares foi até o bairro Jardim Primavera, que era apontado como local onde estaria o celular. Quando chegaram no endereço, a vítima reconheceu a dupla.

Com eles, foram encontrados a arma de fogo usada para cometer o roubo, o aparelho celular da vítima e duas motocicletas. O homem e a mulher foram conduzidos junto com o material apreendido para a delegacia do município de Tailândia, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.