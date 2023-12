Porsche a mais de 250 km/h capota e deixa um morto em Belo Horizonte; vídeo

Um acidente na madrugada desta segunda-feira (11) deixou um homem ferido e outro morto, na região oeste de Belo Horizonte (MG). A dupla estava em um Porsche branco, dirigido em alta velocidade, que bateu em vários postes e árvores na avenida Barão Homem de Melo.

O passageiro, identificado como Cayke Tavares, foi jogado para fora do carro e morreu no local. Já o empresário Rodrigo Chiatti, condutor do veículo de luxo, teve ferimentos e foi levado para o hospital. Com o impacto da batida, o motor do automóvel foi arremessado, deixando as peças espalhadas pelo asfalto.

Aos policiares, o motorista de 32 anos informou que ele e o amigo voltavam de uma balada, no bairro Buritis, mesma região na qual ocorreu a batida. Foi encontrada uma garrafa de uísque vazia a poucos metros do carro e Rodrigo Chiatti foi para o hospital sem realizar o teste do bafômetro.

Após análise realizada, a equipe constatou que o carro tinha os documentos em dia. Já a carteira de habilitação do motorista estava vencida desde 2012.

Em nota, a Polícia Civil informou que a perícia esteve no local para coletar informações que podem ajudar nas investigações. O condutor do veículo avaliado em mais de R$ 800 mil vai ser ouvido pela Delegacia Especializada em Prevenção e Investigação de Crimes de Trânsito assim que receber alta médica.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)