Policial utiliza arma de choque contra idosa de 95 anos em casa de repouso

Uma idosa de 95 anos segue em estado crítico após ter sido atingida por uma arma de choque. Clare Nowland sofre de demência e estava em uma casa de repouso, localizada em Nova Gales do Sul, na Austrália, quando foi alvo do dispositivo. O incidente ocorreu quando Nowland segurava uma faca de cozinha e se aproximava dos policiais presentes no local. Diante da situação, um dos agentes utilizou a arma de choque contra a idosa.

Como resultado, a idosa sofreu um ferimento na cabeça e foi encaminhada para um hospital próximo, onde permanece internada. A família de Nowland, por meio de um advogado, expressou estar "chocada, confusa, com raiva e magoada" com o ocorrido.

O policial responsável pelo uso do taser contra a idosa enfrentará uma investigação interna, enquanto seu cargo encontra-se "em revisão" pelas autoridades competentes.

O incidente foi registrado pelas câmeras corporais utilizadas pelos policiais, e a gravação será analisada pela comissão de conduta e padrões profissionais. No entanto, a polícia decidiu não divulgar o vídeo, alegando que não se trata de um assunto de "interesse público".