Idosa em cadeira de rodas morre após ser arremessada de ônibus

Uma idosa de 82 anos, que fazia uso de cadeira de rodas, morreu depois de ser arremessada de um ônibus. O caso ocorreu na última segunda-feira (15), quando o veículo passava pelo cemitério do Caju, no Centro do Rio de Janeiro.

A vítima, Bernadete Augusto dos Santos, caiu do ônibus quando o veículo fazia uma curva e as portas se abriram. A idosa estava acompanha da irmã que também se feriu. Pelo relato do filho de Bernadete, o motorista não prestou socorro.

A idosa chegou a ser levada por uma ambulância ao hospital Souza Aguiar, mas não resistiu aos ferimentos. A acompanhante dela, que também foi socorrida, sofreu traumatismo craniano, mas passa bem.

*(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)