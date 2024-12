Policial penal é baleado em tentativa de homicídio, reage e mata suspeito, no bairro do Marco

Um policial penal foi baleado durante uma tentativa de homicídio na noite desta terça-feira (24/12), na passagem Hortinha, no bairro do Marco, em Belém. Segundo as informações da Polícia Militar, durante o ataque, o agente reagiu e baleou um dos suspeitos, que morreu no local. O comparsa, que conduzia a moto usada no crime, conseguiu fugir. O policial foi socorrido e encaminhado consciente para o Hospital Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, na 14 de Março.

A tentativa de homicídio ocorreu por volta de 20h. Segundo as informações preliminares, o policial penal estava em frente a casa onde mora na companhia de um amigo quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram e fizeram vários disparos de arma de fogo. O Agente teria sido atingido na região da perna e do abdome, mas conseguiu sacar uma arma e atirou contra a dupla de suspeitos. O homem que estava no lugar do carona da moto foi atingido e caiu do veículo. Ele morreu no local.

Vizinhos acionaram a Polícia Militar para informar sobre o caso e também ajudaram a socorrer o policial penal para o Pronto Socorro. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde do agente após dar entrada no local. Buscas estavam sendo realizadas para encontrar o segundo envolvido no ataque.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, e aguarda o retorno.