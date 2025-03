Policial militar suspeito de homicídio tem prisão decretada pela Justiça do Pará

A Justiça do Pará decretou esta semana a prisão temporária do policial militar Almir Corrêa da Costa, 52 anos, suspeito de participação direta no assassinato do vigilante Genario Fernandes da Silva Viana. O crime ocorreu em janeiro deste ano, no momento em que a vítima saía de casa no bairro do Icuí-Guajará, em Ananindeua. A determinação foi assinada pela magistrada Fabíola Urbinati Maroja Pinheiro, da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua, e tem validade de 30 dias.

A justiça determinou que o policial seja preso e encaminhado a uma unidade prisional, ficando à disposição do Poder Judiciár​io. Caso não haja prorrogação da detenção ou nova ordem de prisão contra ele, Almir poderá ser solto ao fim do prazo determinado.

Relembre o caso

Genario Fernandes da Silva Viana foi morto a tiros, próximo à Usina da Paz do Icuí-Guajará, em Ananindeua, na Grande Belém, no dia 11 de janeiro deste ano. Imagens de uma câmera de monitoramento mostram toda a ação criminosa.

A vítima estava em frente a uma casa, com uma mochila e um capacete. O vigilante foi em direção a uma moto que aparece parada na rua, quando é surpreendido com o ataque a tiros de um outro homem.

O criminoso ainda leva de Genario a arma que ele carregava no quadril e foge logo em seguida, após um comparsa chegar em uma moto.