Policial militar é morto a tiros na Terra Firme

Um sargento da Polícia Militar do Pará foi assassinado a tiros na noite desta quarta-feira (21/8), na passagem Santa Helena, localizada no bairro da Terra Firme, em Belém. De acordo com testemunhas, a vítima, Jairo Gomes Neves, de 56 anos, estava jogando dominó quando foi surpreendida por disparos feitos por ocupantes de uma motocicleta. O modelo e a placa do veículo não foram identificados.

Logo após o crime, os suspeitos fugiram do local, e ainda não há informações sobre a possível motivação do homicídio. Equipes da Polícia Militar isolaram a área e aguardam a chegada das polícias Civil e Científica para a realização dos procedimentos de praxe. Familiares da vítima também estão no local. Juntamente com dezenas de curiosos, eles acompanham o trabalho da polícia.