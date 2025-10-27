Policial militar da reserva é baleado dentro de estabelecimento em Belém

Um policial militar da reserva foi baleado durante um ataque na noite de domingo (27) em um estabelecimento de venda de comidas na Estrada Velha de Outeiro, distrito de Icoaraci, em Belém. De acordo com as informações iniciais, a vítima é um subtenente e estava dentro do local quando dois suspeitos chegaram em uma motocicleta e dispararam várias vezes. O militar aposentado foi socorrido e encaminhado para um hospital da área. Os atiradores fugiram.

O crime teria ocorrido por volta de 22h, quando o ex-PM foi surpreendido pelo ataque a tiros no estabelecimento em que é proprietário. Os relatos preliminares indicam que o militar teria sido atingido na região das pernas. Familiares acionaram uma ambulância de resgate do Corpo de Bombeiros para realizar o socorro.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.