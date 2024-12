Policial Civil é amarrado de cuecas após ameaçar trabalhadores em estrada no Pará

Um escrivão da Polícia Civil precisou ser contido e amarrado por funcionários terceirizados da Equatorial Energia após uma discussão de trânsito na última quinta-feira (12), no km 45 da estrada Barreiras, em Itaituba, cidade localizada no sudoeste do Pará. O episódio gerou repercussão nacional devido à forma como o policial foi encontrado pelos agentes da Polícia Militar ao chegarem no local da ocorrência: de cuecas e amarrado numa cerca, completamente revoltado e xingando os trabalhadores.

De acordo com a Equatorial Pará, concessionária responsável pela área, o escrivão teria agido de forma agressiva após um caminhão da empresa, que realizava serviços na região apresentar problemas mecânicos e bloquear o tráfego na via. A situação teria escalado quando o policial, segundo a versão da empresa, fez ameaças à equipe e alegou que buscaria uma arma em seu carro para confrontá-los.

Em sua versão, a Equatorial informou que a equipe, “com o auxílio de populares presentes no local, conseguiu conter o escrivão até que o risco fosse neutralizado. A Polícia Militar foi chamada para controlar a situação e conduzir o policial”, informou a empresa.

A Polícia Civil informou em nota que o escrivão está afastado de suas funções devido a uma licença médica, não especificando de qual doença se trata. Além disso, a corporação confirmou que ele assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por ameaça e vias de fato, comprometendo-se a comparecer à justiça para prestar esclarecimentos. A instituição, no entanto, não detalhou se os funcionários da concessionária seriam investigados.

Até o momento, a identidade dos envolvidos não foi divulgada pela Polícia Civil, e a Equatorial Pará não comentou sobre eventuais medidas disciplinares. O caso permanece em investigação, com as autoridades locais buscando apurar os fatos.