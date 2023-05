Policial atropela idoso, é abordado pela PM e atira contra si no bairro de Canudos, em Belém

Um soldado da Polícia Militar atropelou um idoso, na manhã deste domingo (21), enquanto dirigia um carro pela rua dos Mundurucus com a travessa Teófilo Conduru, no limite entre os bairros Guamá e Canudos, em Belém. Após a vítima ter sido atropelada, o agente entrou em desespero. Uma equipe do serviço da PM estava na área e atendeu à ocorrência. Diante da abordagem e ordem de entregar o armamento, atirou contra si. Ele não resistiu.

Fontes ligadas à polícia confirmaram a história ao Grupo Liberal e disseram que o policial seria 20º Batalhão, mas tinha sido transferido ao Batalhão Águia (28º Batalhão), responsável pelo policiamento motociclístico na capital paraense. Até o momento, o estado de saúde do idoso não foi revelado.

A PM teria sido acionada à ocorrência pelo Centro Integrado de Operações (CIOP) e informada que o soldado estava armado. Ao chegarem no local, os PMs chegaram a pedir para o militar largar a arma de fogo, mas ele não obedeceu, fazendo o disparo contra si. O acidente de trânsito será investigado pelas autoridades policiais para identificar o que de fato ocorreu. O corpo do soldado foi periciado e removido pela Polícia Científica do Pará. O carro também foi analisado.

Vídeos circulam nas redes sociais e mostram curiosos que passaram pelo local alegando que o idoso teria morrido e mostram também o cenário do acidente. Porém, uma filmagem mostra uma equipe do Corpo de Bombeiros socorrendo o idoso atropelado. Policiais que acompanham a ocorrência confirmam que ele está sendo atendido no Hospital de Pronto Socorro Municipal (HPSM) Mario Pinotti, na travessa 14 de Março. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso às polícias Militar e Civil.