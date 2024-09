Policiais que espirraram spray de pimenta em jovens serão investigados em Belém, diz PM

Um vídeo que circula nas redes sociais desde a noite de sábado (31) mostra dois agentes da Polícia Militar do Pará utilizando spray de pimenta contra dois rapazes que aparecem sentados em uma calçada na travessa Humaitá, entre as avenidas Marquês de Herval e Visconde de Inhaúma, no bairro da Pedreira, em Belém. Segundo a Polícia Militar, a Corregedoria vai investigar o caso e os policiais serão afastados das funções.

No vídeo, que dura poucos segundos, é possível ver o momento em que os policiais se aproximam dos jovens e espirram spray de pimenta diretamente nos rostos deles. Os rapazes não reagem à abordagem.

Após o uso do spray, os policiais se dirigem a uma motocicleta estacionada do outro lado da rua. Um dos PMs retira a chave do veículo e a arremessa no meio da via. Na sequência, um dos rapazes se levanta e pega a chave de volta. A gravação termina sem revelar o desfecho da ação. O motivo da abordagem ainda é desconhecido.

A motocicleta pertenceria aos dois rapazes que foram abordados. Moradores da área assistiram à cena, mas, de acordo com o vídeo, não interferiram na ação dos policiais. Conforme a gravação, uma mulher se surpreende com a atitude dos policiais. “Spray de pimenta. Por que ele fez isso? Por que jogou spray de pimenta no olho [do rapaz]?”, questiona ela.

Procurada para se manifestar sobre o caso, a Polícia Militar informou que “lamenta o ocorrido e que não compactua com desvios de conduta de qualquer agente. O caso será apurado pela Corregedoria e os militares serão afastados das funções”.