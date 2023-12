Policiais prendem membro de facção criminosa, em Moju (PA)

Policiais civis e militares do município de Moju, no nordeste do Pará, prenderam na tarde de sábado (2), por volta das 17h30, Rodrigo Neri Damasceno, em cumprimento a mandado de prisão preventiva contra ele, acusado de realizar assalto a lojas no município. De acordo com a Polícia, Rodrigo é apontado como integrante de um grupo criminoso.

A prisão se deu na avenida Marginal do Rio Moju, no Bairro de Parolândia. Rodrigo é identificado como membro de uma facção criminosa atuante na região, sendo-lhe atribuída a função de disciplina, e estava com um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo qualificado.

O acusado foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil em Moju para os procedimentos cabíveis. Ele foi transferido para o presídio em Abaetetuba, e está à disposição da Justiça.