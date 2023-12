Homem ataca policial militar dentro de delegacia; vídeo

Um policial foi atacado com uma faca, na tarde desta sexta-feira (01), dentro da 5ª Delegacia de Polícia, localizada na Asa Norte, no Distrito Federal. O autor do ataque foi identificado como Daniel de Sousa, de 36 anos.

As imagens das câmeras de segurança do local registraram o momento em que Daniel entrou na delegacia, tirou a faca de dentro da bermuda e atacou o PM, que estava de costas. O objeto atingiu o colete do militar, que foi ferido sem gravidade.

Ao notarem o ataque, outros agentes que estavam na delegacia avançam e imobilizam o homem, que foi preso em flagrante por tentativa de homicídio. Até o momento não se sabe a motivação do ataque. Conforme a PMDF, Daniel havia se envolvido em uma discussão com um flanelinha — que ficou ferido, mas foi atendido pelo Corpo de Bombeiros (CBMDF) e levado ao Instituto Médico Legal (IML).

(*Kamila Murakami, estagiária de jornalismo, sob a supervisão de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de Política)