Tutor é preso em flagrante por tentar matar cachorro doente com machado

Um homem foi preso em flagrante após tentar matar o próprio cachorro com golpes de machado na cabeça, em São Sebastião, no Distrito Federal. O caso aconteceu na segunda-feira (27/11), mas o tutor, identificado como Ronaldo Alves Magalhães, 38 anos, foi liberado pela Justiça em audiência de custódia.

Segundo testemunhas, o cachorro, um animal sem raça definida, foi visto sendo agredido por Ronaldo. O animal teria levado pancadas na cabeça e uivado de dor. O tutor também teria arrastado o cachorro pelas patas e deixado debaixo de uma árvore.

"O boi se mata dessa forma. Um cachorro não é melhor que um boi", disse o agressor ao confessar o crime.

VEJA MAIS

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada e encontrou Ronaldo no local. Ele confessou as agressões e disse que o cachorro estava doente e debilitado. O animal teria hanseníase e não conseguiu andar. Ronaldo afirmou que, para não deixar o cachorro "agonizando", decidiu matá-lo com um machado.

O cachorro foi encontrado com vida na terça-feira (28), aproximadamente 24 horas depois das agressões. Ele sofreu ferimentos graves na cabeça, mas está sendo tratado e deve se recuperar. Ronaldo foi autuado por maus-tratos a animais e responderá em liberdade pelo crime.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)