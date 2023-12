Pastor é preso suspeito de estuprar pelo menos 9 crianças

Um homem conhecido como “Pastor Toninho” foi preso na última quinta-feira (30), suspeito de ter abusado sexualmente de, pelo menos, nove crianças entre um e dez anos. O suspeito ministrava cultos para as crianças em um cômodo no fundo do quintal da casa onde ele morava.

Antônio Gomes Peixoto se aproximou das vítimas através de sua esposa, uma cuidadora de crianças. Em alguns casos, pais e mães deixavam os filhos dormirem com o casal quando tinham compromisso no dia seguinte. A esposa de Antônio também é investigada. O caso aconteceu em Franco da Rocha, na Grande São Paulo.

Um grupo de mães registrou um boletim de ocorrência na quinta-feira (23) da semana passada, após relatos das crianças sobre comportamentos suspeitos de Antônio. No domingo (27), ele foi levado ao 8º Distrito Policial de Osasco, mas liberado porque não havia flagrante. A Justiça expediu um mandado de prisão temporária, cumprido nessa quinta (30).