Cão da PM encontra 14 quilos de maconha em Santarém

Equipes que atuam na 2ª Companhia Independente de Missões Especiais (2ª CIME), com apoio de uma lancha da Marinha do Brasil, apreenderam, na tarde desta quinta-feira (24), cerca de 14 quilos de maconha, que estavam escondidos em uma embarcação, em Santarém, na região do Baixo Amazonas.

LEIA MAIS:

- Homem em carro preto saca pistola e mata cachorro com dois tiros na Pedreira

- Homem põe fogo na própria casa na manhã de Natal

- Incêndio consome casa na Tiradentes, no Reduto

A equipe da PM, que é vinculada ao Comando de Policiamento Regional I, recebeu informações levantadas pelo Núcleo Reservado de Informações (NRI), vinculado ao Centro de Inteligência (CInt) da PM, sobre o transporte do entorpecente em uma balsa vinda de Manaus.

Segundo o tenente Tarciso Diniz, o apoio de 'Colt', um dos seis cães farejadores da unidade, foi fundamental para que os policiais militares localizassem a grande quantidade de entorpecentes, que estavam escondidos no porão da embarcação.

Cão farejador chamado Colt achou a maconha escondida (Polícia Militar)

Atualmente sob o comando do major Wilton Chaves, a unidade, sediada em Santarém, atua em todo o Oeste do Pará, principalmente na região da Calha Norte (Terra Santa, Faro, Oriximiná, Juruti, Óbitos, Alenquer, Monte Alegre, Prainha e Almeirim), além dos municípios vizinhos como Belterra, Mojuí dos Campos e Rurópolis ((Com informações da Polícia Militar);