Policiais da Base fluvial apreendem drogas, pescado ilegal e R$ 20 mil em espécie no Marajó

As ações contínuas das forças de segurança que atuam na Base Integrada Fluvial “Antônio Lemos”, instalada às margens do Rio Tajapuru em Breves, no Arquipélago do Marajó, resultaram em duas grandes apreensões em menos de 24 horas, incluindo drogas, pescado ilegal, armas e dinheiro, além de duas prisões em flagrante, no estreito de Breves.

As ações que ocorrem também no âmbito da Operação “Guardiões do Bioma” foram realizadas na noite de sexta-feira (5) e neste sábado (6). A primeira apreensão ocorreu na sexta-feira (5), após denúncia informando que, em uma embarcação identificada como B/M Almirante do Norte, estariam suspeitos armados, utilizando coletes balísticos e com pessoas feridas.

Diante das informações, a equipe integrada que atua na Base fluvial se deslocou até a embarcação que saiu de Afuá com destino ao município de Breves. E, durante a abordagem e inspeção no camarote do comandante, foram encontrados um revólver calibre 38, uma espingarda calibre 12 e mais uma quantia de R$ 20 mil em espécie.

Além disso, também foram encontrados e apreendidos aproximadamente 100 kg de carne de capivara no porão e no convés principal. O comandante da embarcação foi autuado em flagrante e já está à disposição da Justiça.

Diligências e fiscalizações dos agentes de segurança, no início da tarde deste sábado (6), em um navio nominado de Amazon Star, interceptado, durante a inspeção, foram encontradas nos porões mais de duas toneladas de pescado da espécie Arapaima gigas, o “Pirarucu”, 10 pacotes de entorpecente, maconha (Skunk) e crack prensados e mais 8 sacos de grude de pescada amarela pesando mais de 400 kg, avaliado em R$ 1,120 milhão.

LEIA MAIS:

Mulher de 18 anos foi presa sob suspeita de estar de posse da droga apreendida pela Polícia no porão de um navio no Marajó (Divulgação/Agência Pará)

Uma mulher de 18 anos foi presa em flagrante

Uma mulher de 18 anos que estava em posse da droga apreendida foi presa em flagrante e vai responder pelo crime de tráfico de drogas. Todo o pescado apreendido será avaliado pelos órgãos ambientais e após liberação será doado à comunidade ribeirinha de Antônio Lemos.

Segundo o secretário adjunto operacional da Segup, Luciano de Oliveira, a implantação da base nessa região foi feita de forma estratégica, visto que essas práticas criminosas eram rotineiras na área e agora são combatidas diariamente, demonstrando que nenhum crime permanecerá impune na região do Marajó.

“Essas são mais duas grandes apreensões realizadas com ajuda da nossa base integrada 'Antônio Lemos', no município de Breves, que está com agentes atuando diariamente naquela região, nos auxiliando a reduzir os indicadores de criminalidade e combatendo as ações criminosas, inibindo sobretudo o tráfico de drogas pelos rios do Marajó. Esta apreensão de entorpecentes já é a terceira nas duas últimas semanas, demonstrando que estamos atentos e aptos para atuar no combate a esse e outros crimes”, avaliou Luciano.

Nas duas últimas semanas é a terceira apreensão de entorpecentes realizada pela equipe da Base integrada. No último dia 25 de abril foram apreendidos 1.695 comprimidos de “tesla”, 400 gramas em pó e 20 gramas de maconha, avaliados em 130 mil reais. No dia 2 de maio foram apreendidos mais 15Kg de maconha do tipo skunk, durante as fiscalizações.

Segundo o titular do Grupamento Fluvial de Segurança Pública (GFlu), delegado Arthur Braga, as apreensões contínuas resultam das fiscalizações realizadas diuturnamente pelas equipes que compõem a base fluvial.

“Nossas equipes realizam diversas fiscalizações nas embarcações que navegam pelo estreito de Breves, antes considerado perigoso, agora conta com vários órgãos que trabalham nessas fiscalizações, que têm surtido um efeito muito positivo naquela região com apreensões diárias”, disse.

Instalação da base naquele local está garantindo segurança para os moradores

Ainda segundo ele, essas ações demonstram que a estratégia de instalação da base naquele local está garantindo segurança para os moradores da região e todos os que trafegam por lá, além de proteger a natureza no âmbito dos crimes ambientais, a exemplo de diversas cargas de animais silvestres que estão sendo apreendidas, assim como armas, munições e grande número de entorpecentes que vem de estados que fazem fronteira com nosso estado.

“Em consequência dessas ações, conseguimos observar a redução da criminalidade cada vez mais acentuada e a proteção do meio ambiente de forma mais eficaz”, afirmou Arthur Braga. As ações foram efetuadas pelos agentes do Grupamento Fluvial, vinculado à Segup, Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar e Secretaria de Fazenda.

Essa integração entre as forças é o principal diferencial do projeto, que objetiva concentrar esforços de segurança pública e fiscalizações, a fim de monitorar e verificar as atividades desenvolvidas na área fluvial do Pará, especificamente nas rotas de embarcações vindas de todo o território paraense, além dos estados do Amapá e Amazonas.