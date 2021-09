Operação Guardiões do Bioma combate mais de 900 incêndios no Pará

Os profissionais de segurança pública que atuam na Operação Guardiões do Bioma no estado do Pará já combateram mais de 900 incêndios florestais na região. A ação, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), ocorre nos estados dos biomas da Amazônia, Cerrado e Pantanal. A força-tarefa começou em julho.

No Pará, foram realizadas 455 ações preventivas com auxílio de 126 viaturas. Foram empregados 631 profissionais do Corpo de Bombeiros Militares, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMbio).

“O trabalho deve ser intenso no combate aos crimes contra o meio ambiente. Além de promover a capacitação dos profissionais, o Ministério atua conjuntamente com outras instituições para atender às demandas dos Estados e reforçar o efetivo no combate aos incêndios e crimes ambientais”, destacou o ministro Anderson Torres.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública é responsável pelo trabalho de coordenação, integração entre os órgãos envolvidos, envio da Força Nacional, além do pagamento das diárias para bombeiros e policiais militares ambientais dos estados que manifestarem interesse.

A operação também envolve os Ministérios do Meio Ambiente, Desenvolvimento Regional, as Secretarias Estaduais de Segurança Pública e de Meio Ambiente, além do Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil (Ligabom).