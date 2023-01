Policiais civis prendem, em Igarapé-Açu, homem acusado de roubo de celular

Policiais civis prenderam, nesta sexta-feira (20), Cleisuel Silva de Olinda. Detido em Igarapé-Açu, no nordeste do Pará, ele está com a prisão preventiva decretada pela Justiça. As informações são do jornal Correio do Norte.

Cleisuel é acusado de roubar um aparelho celular no dia 26 de dezembro do ano passado. Para cometer essa ação, ele simulou estar portando uma arma de fogo. A vítima registrou ocorrência na Polícia Civil, que, no decorrer das apurações, solicitou, à Justiça, a prisão preventiva do acusado, decretada pelo juiz Cristiano Magalhães.

Em nota, a Polícia Civil informou que um homem foi preso de forma preventiva na delegacia do município de Igarapé-Açu suspeito do crime de roubo e está à disposição da Justiça.