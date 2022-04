Suspeito é pego pela população após roubar residência em Igarapé-Açu; PM captura comparsa

Um homem identificado como Wellington, 38 anos, foi pego pela população, no último sábado (24), após suposto envolvimento de roubo em uma residência, localizada no município de Igarapé-Açu. No mesmo dia, a Polícia Militar capturou uma mulher identificada como Mayara, 28 anos, que daria fuga aos outros envolvidos no crime que estavam escondidos em uma área de mata.

Segundo a PM, a casa havia sido roubada no dia anterior, na sexta-feira (22). No sábado, por volta das 9h, uma guarnição da polícia fez rondas pelo ramal 94 Norte, zona rural de São Francisco do Pará. Durante as buscas, um veículo conduzido por um motorista de aplicativo foi abordado, a passageira era Mayara, moradora do bairro Bom Jesus, em Castanhal, que tentava ajudar os colegas a fugirem do local.

Por volta das 11h, a Patrulha Rural 3ª Cia foi informada que a população tinha capturado um dos suspeitos envolvidos no assalto do dia anterior. Uma equipe de militares deslocou-se ao local informado e chegaram a Wellington, residente na Alameda Marcos Freire, bairro novo Estrela, em Castanhal.

Ainda conforme as informações divulgadas pela PM, os envolvidos foram apresentados na Delegacia de Igarapé-Açu para os procedimentos cabíveis.