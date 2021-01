Operação "Ave de Rapina" prende dois homens em Igarapé-Açu

As polícias Civil e Militar deflagraram a operação "Aves de Rapina", no município de Igarapé-Açu. Um trabalho preventivo contra crimes de roubo na cidade, que vêm incomodando os munícipes. Na quarta-feira (27), dois homens foram presos por roubos. Um adolescente foi apreendido. E como resultado da força-tarefa, uma moto roubada foi recuperada. A operação segue e conta com informações da população.

Na última terça-feira (26), dois homens, portando uma arma de brinquedo, foram a um estabelecimento comercial e roubaram um aparelho celular e uma quantia em dinheiro. Após investigações, os policiais prenderam um dos suspeitos de participação no assalto. O adolescente foi apreendido com ele por ter envolvimento no ato infracional equivalente ao crime de roubo.

Ainda na quarta, um homem, foragido da justiça foi recapturado. Ele também tem envolvimento em roubos na cidade e estaria cometendo mais crimes antes de ser capturado. O indiciado responde a vários processos criminais, inclusive pelo crime de homicídio. Durante as diligências, os agentes da PC e da PM encontraram uma motocicleta, em uma área de mata, e constataram o registro de roubo ou furto. Os assaltantes já foram identificados.

Quaisquer informações que possam levar à identificação e prisão de outros suspeitos de crimes diversos em Igarapé-Açu, ou em qualquer lugar do Pará, podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181). Não é preciso se identificar e a ligação é gratuita.