O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Polícia resgata vítima de ‘tribunal do crime’ em Outeiro

Segundo a polícia, o imóvel onde o caso ocorreu funcionava como um ponto estratégico do tráfico de drogas na área

O Liberal

Uma pessoa que estava sob ameaça e sendo torturada foi resgatada por equipes da Polícia Militar do Pará na tarde desta quinta-feira (15), em Outeiro, distrito de Belém. A vítima era mantida em cárcere por um grupo ligado ao chamado “tribunal do crime” e foi localizada após uma denúncia encaminhada às forças de segurança.

A ação ocorreu por volta das 12h, na travessa A Travassos, depois que a PM foi acionada pelo Centro Integrado de Operações (Ciop) para averiguar uma suposta ocorrência de violência doméstica. Ao chegar ao local, os policiais encontraram homens encapuzados, armados com facas, que mantinham a vítima sob constante ameaça.

Com a aproximação das equipes, os suspeitos fugiram em direção a uma área de mata, pulando cercas e outros obstáculos, e abandonaram diversos objetos durante a fuga. A vítima foi retirada do local em segurança e não apresentava ferimentos graves, de acordo com a polícia.

Durante as buscas, os militares apreenderam sete facas, 171 papelotes de entorpecente análogo à pedra de oxi, somando cerca de 350 gramas, além de uma balança de precisão. Conforme a polícia, o imóvel funcionava como um ponto estratégico do tráfico de drogas na área.

Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Outeiro, onde a ocorrência foi registrada. O caso segue sob investigação para identificar e localizar os envolvidos.

Com informações de Wesley Costa, da Rádio Liberal+

Palavras-chave

Polícia resgata vítima de ‘tribunal do crime’ em Outeiro
Polícia
