Polícia recaptura em Belém foragido da Justiça, acusado de tentativa de latrocínio contra um PM

Pablo Alexsandro Nunes Santos foi preso por policiais civis em Belém neste sábado (28). Ele estava foragido da Justiça, acusado de tentativa de latrocínio, mas foi recapturado, em cumprimento a um Mandado de Recaptura expedido pela Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém. A ação mobilizou policiais da Divisão de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), com apoio da Polícia Militar.

A partir do levantamento de informações acerca do paradeiro de Pablo, ou seja, de que ele se encontrava nas proximidades da residência e, possivelmente, armado, os policiais organizaram um cerco para, então, investir na recaptura do foragido. Esse indivíduo recapturado é investigado pela DRFR pela prática de tentativa de latrocínio contra um policial militar. Esse crime ocorreu em 3 de março deste ano de 2026, no bairro Castanheira, em Belém.

Troca de tiros

Quando os policiais civis fizeram a abordagem, o suspeito empreendeu fuga. Nessa ação, ele fez menção de sacar uma arma de fogo da cintura, colocando em risco a integridade dos agentes. Diante disso, houve intervenção policial com emprego moderado da força, sendo efetuado um disparo.

Ainda assim, após a intervenção, o então foragido da Justiça correu e adentrou uma área de mata. Desse modo, foi necessário o acionamento de apoio da Polícia Militar.

Foram, então, feitas diligências com apoio de equipes de policiais militares. Após incursões na área, os policiais conseguiram localizar e conter o foragido. Ele apresentava um ferimento em uma das pernas, e foi, então, socorrido e encaminhado para atendimento médico, permanecendo sob custódia.

Os policiais fizeram buscas pelo armamento que o suspeito teria utilizado. Mas a arma não foi encontrada, dada a dificuldade de acesso e circulação de pessoas no terreno e ainda pela densa vegetação da área de mata.

Após alta médica, o suspeito será encaminhado ao sistema prisional (SEAP), onde permanecerá à disposição da Justiça.