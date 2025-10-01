​Polícia realiza reprodução simulada para esclarecer morte de estudante de nutrição em Belém

A Polícia Científica do Pará (PCEPA) realizou, na tarde desta quarta-feira (1º), a reprodução simulada dos fatos relacionados à morte da estudante de nutrição Bruna Meireles Corrêa, de 32 anos. O crime ocorreu no dia 12 de março deste ano, dentro de um carro em Belém, e tem como principal suspeito o policial militar Wladson Luan Monteiro Borges, ex-companheiro da jovem, lotado no Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam). A reconstituição foi conduzida pelo Instituto de Criminalística da PCEPA, com apoio da Polícia Civil.

Segundo a perita criminal Carolina Tavares, o procedimento buscou confrontar a versão apresentada pelo PM com os demais laudos periciais produzidos durante a investigação. “Como o caso ocorreu dentro de um veículo, o único depoimento é o do suspeito. Nossa intenção foi reproduzir esse relato e confrontá-lo com as demais perícias já realizadas, como a de local de crime, balística e DNA. Todo o procedimento foi registrado em fotos e vídeos, com o objetivo de confirmar as hipóteses possíveis e descartar as inconsistentes”, afirmou.

A delegada Adriany Carvalho, da Delegacia de Enfrentamento ao Feminicídio (Defem), unidade vinculada à Divisão Especializada no Atendimento à Mulher, destacou que a reprodução simulada é um recurso previsto no Código de Processo Penal e solicitado pela Defesa, pelo Ministério Público e pela própria Polícia Civil. “Esse procedimento nos ajuda a esclarecer como ocorreu o disparo que resultou na morte da vítima. Com o laudo, poderemos confirmar ou refutar a versão apresentada pelo investigado”, pontuou.

Relembre o caso

Bruna foi atingida com um tiro do lado esquerdo da cabeça. O disparo teria ocorrido após um suposto desentendimento entre ela e o policial, dentro do carro que seria de propriedade do PM. Ainda segundo fontes policiais ouvidas pela reportagem na época do crime, o suspeito alegou inicialmente que os dois haviam sido vítimas de um assalto, versão que foi posteriormente descartada a​p​ós ele admitir que houve uma discussão, iniciada ainda no bairro da Pedreira, que culminou com o disparo fatal.

Após o tiro, Wladson Borges levou Bruna até o Pronto Socorro Municipal da 14 de Março, no bairro do Umarizal. No entanto, funcionários da unidade de saúde informaram que a vítima já chegou sem vida. O veículo do policial permaneceu em frente ao hospital, com diversas marcas de tiros e o vidro do lado do carona destruído.

Bruna era natural de Colares, no nordeste paraense, e morava em Belém havia sete anos, residindo com o padrinho. Era estudante de Nutrição. O caso segue sob investigação em sigilo, e o resultado do laudo pericial será decisivo para a conclusão do inquérito.

O policial foi preso em flagrante pelo crime de feminicídio, conforme confirmou a Polícia Militar por meio de nota oficial divulgada na data do crime. Ele permanece preso.