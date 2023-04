Polícia procura suspeito de matar guarda civil em escola municipal de Castanhal

Walber Castro de Amorim, 25 anos, está sendo procurado pela polícia por envolvimento na morte do guarda civil municipal, Raimundo Ednaldo Lopes de Souza, de 54 anos. O crime ocorreu na noite de 28 de fevereiro deste ano, na Escola Municipal Cacilda Possidônio, localizada na comunidade Bom Jesus, bairro do Jaderlândia, em Castanhal, nordeste do estado. As autoridades apontam Walber como um homem perigoso. Ele é natural da cidade onde o crime ocorreu.

O suspeito também é apontado pelo assassinato de um homem no conjunto Rouxinol, bairro Jaderlândia, em Castanhal, em 18 de março de 2023, mais de três semanas depois da morte de Raimundo. Além disso, Walber já foi preso em flagrante em Santa Izabel, no nordeste do Estado, por porte ilegal de arma de fogo.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o paradeiro de Walber e aguarda retorno.

O crime

O agente de segurança ainda chegou a ser socorrido e levado para a UPA 24h, mas morreu logo ao dar entrada no hospital. De acordo com informações da Guarda Municipal, o crime foi cometido por dois homens os quais as identidades ainda não foram reveladas, que invadiram a escola onde o guarda fazia a segurança, com a intenção de roubar a arma do guarda, uma pistola 9mm. Um dos homens chegou a ser baleado pelo guarda.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.