Latrocínio no bairro do Coqueiro: “Thiaguinho” é preso por suspeita de participação no crime

Policiais da Delegacia de Homicídios Metropolitana (DHM) prenderam Thiago Barboza da Silva, conhecido como “Thiaguinho”, suspeito de envolvimento no assassinato do professor Omar de Araújo Linhares, 63 anos, proprietário do Centro Educacional Reverendo João Batista, em crime ocorrido no dia 15 de fevereiro deste ano, no bairro do Coqueiro.

A prisão temporária do suspeito ocorreu nesta segunda-feira (3), foi decretada pela Justiça e ocorreu durante a segunda fase da “Operação Thanatos", deflagrada para investigar a morte do professor. Segundo a Polícia Civil, “Thiaguinho” é investigado por coautoria intelectual do crime de latrocínio do professor.

Antes, a equipe da DHM havia prendido o também suspeito Jesse Costa Ferreira, detido em 20 de março. E, no decorrer da investigação, a equipe policial civil desvendou que o latrocínio contou com a coautoria de um segundo suspeito, identificado como Thiago Barboza.

VEJA TAMBÉM:

"Thiaguinho planejou o assalto e foi o piloto da moto", diz Polícia Civil

Ainda segundo os agentes, “Thiaguinho” planejou o assalto, levantou a rotina do professor e atuou como piloto da moto, levando seu comparsa Jesse até a escola onde o crime ocorreu.

No interrogatório, ainda segundo a Polícia Civil, Thiago confirmou conhecer o professor Omar Linhares, pois atuava como captador de novos alunos para a escola da vítima. Também revelou conhecer Jesse, que, em depoimento, confessou detalhes como se deu a dinâmica do latrocínio. Thiaguinho será, agora, encaminhado para uma unidade do sistema penitenciário, onde ficará à disposição da Justiça.