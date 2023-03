Latrocínio no bairro do Coqueiro: suspeito de matar diretor de escola é preso em Marituba

Jesse Costa Ferreira foi preso no início da tarde desta segunda-feira (20), em Marituba, na Grande Belém, suspeito de matar Omar de Araújo Linhares, de 63 anos. O crime ocorreu no mês passado, em 15 de fevereiro, dentro da Escola Reverendo João Batista, instituição particular de ensino fundamental e médio, localizada na passagem Santa Maria, bairro do Coqueiro, na capital paraense. Omar era diretor e dono da unidade de ensino onde foi encontrado morto. Além de lecionar, Omar costumava abrir e fechar o local. Por volta das 17h30, Jesse deve ser encaminhado à Divisão de Homicídios, da Polícia Civil, no bairro de São Brás.

Segundo a PC, Jesse foi capturado na travessa Santa Cruz, bairro Novo Horizonte, perto da casa da namorada.

Câmeras de vigilância nas proximidades do local do homicídio registraram um homem de camisa branca saindo correndo de dentro da escola. Ao que tudo indica, Jesse seria esse suspeito.

Conforme as imagens, durante a fuga o homem segura um objeto no bolso, que pode ser o celular roubado da vítima. Pelos registros de entrada e saída, o homem passou pouco mais de 20 minutos dentro do estabelecimento de ensino.

O crime

Uma estudante foi a primeira a chegar à escola, por volta das 18h30 do dia do crime, e se deparou com o corpo do diretor no chão. Ele estava com as mãos e pés amarrados e trazia um fio enrolado ao pescoço. O celular da vítima foi roubado, assim como outros pertences pessoais, segundo a polícia.