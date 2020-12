Polícia prende marido de mulher morta em acidente de trânsito

A Policia Civil, em Itaituba, região sudoeste do estado, cumpriu mandado de prisão temporária contra Hudson Henrique de Jesus Falcão, marido de Ana Élita Sousa Nogueira, de 40 anos, morta em um suposto acidente de trânsito na noite de 19 de dezembro deste ano, no carro em que viajava com o marido Hudson, um Fiat-Fiesta, no bairro Açaí, no km 5. Ana Elita teve o pescoço quebrado no acidente. Hudson Falcão foi preso no último sábado (26), acusado de femincídio.

A prisão de Hudson Falcão ocorreu após a Justiça, com aval do Ministério Público, manifestar-se favorável ao mandado de prisão temporária contra ele, que ficará preso por 30 dias enquanto é investigado pelo suposto crime de feminicídio.

A decisão se baseia no laudo preliminar do Instituto Médico Legal que aponta como a causa da morte o processo de asfixia mecânica, também, no Boletim de Ocorrência (BO), depoimentos de testemunhas e na declaração de óbito.

Ainda segundo a polícia, o casal estava bebendo desde cedo na casa de um amigo, no mesmo bairro Açaí, quando por volta das 21h30, começou uma discussão entre o marido e a mulher. O motivo teria sido ciúmes. Eles saíram da residência ainda discutindo.

FAMÍLIA PEDE JUSTIÇA

Os familiares de Ana Elita desconfiam que a morte da mulher é um caso de feminicídio. O irmão da vítima, de prenome Valbino, está inconformado. "Minha inconformidade é sobre como está sendo conduzido o caso, porque a gente tanto ouve essa divulgação do combate à violência contra a mulher, e as evidências estão claras de que isso aí se trata de um feminicídio, e o cara está arrumando as malas para ir embora, então eu quero implorar por uma atitude enérgica, esse cara já era para estar nas grades", disse Valbino à imprensa do sudoeste do Pará.

De acordo com Valbino, sua irmã não teria tido "tempo de gritar por socorro, o próprio filho dela se ausentou de casa, porque ele partiu para cima desse camarada em razão de ele estar agredindo minha irmã. Só que eles nunca comunicavam isso para a gente, a própria filha dela também relata que ele agrediu minha irmã", relatou.