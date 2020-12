Mulher morre na estrada em meio à discussão com o marido, em Itaituba

A vítima, segundo a polícia, é Ana Elita Sousa Nogueira, de 40 anos de idade. Ela morreu na noite deste sábado (19) após o acidente com o carro em que viajava com o marido dela, um Fiat-Fiesta, no bairro Açaí, no km 5, em Itaituba, município do sudoeste do Pará. Ana Elita teve o pescoço quebrado no acidente.

De acordo com o que apurou a polícia, Hudson Henrique de Jesus Falcão, marido da vítima, dirigia o Fiesta quando tudo aconteceu. Ainda segundo a polícia, o casal estava bebendo desde cedo na casa de um amigo, no mesmo bairro Açaí, quando por volta das 21h30, começou uma discussão entre o marido e a mulher. O motivo seria ciúmes. Eles saíram da residência ainda discutindo.

Há relatos de que Ana queria descer do veículo, mas Hudson Henrique não parou o carro, por isso, ela teria dito que iria pular do veículo em movimento e chegou a tentar a ação, mas foi segura pelo marido e, foi nesse momento em que Hudson fez o movimento para puxar Ana para dentro do veículo, que ele teria perdido o controle da direção do carro e o veículo caiu bruscamente na valeta da estrada.



Ana Elita quebrou o pescoço e morreu na hora. Hudson ficou desacordado, foi socorrido e levado ao Hospital Municipal de Itaituba (HMI). Ana Elita era natural de Pindaré-Mirim, no Maranhão. O ocorrido está registrado na 19ª Seccional de Polícia Civil de Itaituba.