Polícia prende suspeito de matar o jornalista Eranildo Ribeiro da Cruz em Almeirim, no Pará

As Polícias Civil e Militar prenderam um homem, nesta segunda-feira (13), acusado de assassinar, no feriado do dia 7 de setembro passado, o jornalista Eranildo Ribeiro da Cruz, no distrito de Monte Dourado, do município de Almeirim, na região oeste do Pará. De acordo com o filho do jornalista, Eder Willian, o suspeito está depondo nesta noite de segunda-feira na Seccional do município Laranjal do Jari, no estado do Amapá (AP), onde foi pego pela polícia.

No dia do homicídio de Eranildo Cruz, diversas entidades se solidarizam com os familiares, amigos e colegas do jornalista. O Sindicato dos Jornalistas no Estado do Pará (Sinjor), a Diretoria Regional do Tapajós (DRT) e a Comissão de Liberdade de Imprensa da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-PA), divulgaram uma nota de repúdio, em conjunto, pelo brutal homicídio e comunicaram que acompanhavam as investigações policiais.

De acordo com as entidades citadas, Eranildo Ribeiro da Cruz, mais conhecido como “Chocolate”, esteve à frente do jornal impresso “Tribuna Regional” cobrindo assuntos de política e de movimentos sociais na região e também no município Laranjal do Jari no estado do Amapá (AP).

"Eranildo era um militante social sempre solidário e amigo de todos e todas. As entidades acompanham o caso em contato com os familiares e cobram uma investigação rigorosa do crime pela Polícia Civil. O Sinjor-PA e a Comissão de Liberdade de Imprensa da OAB-PA reforçam sua solidariedade aos amigos e familiares de Eranildo da Cruz e repúdio a esta violência", informa a nota assinada pela Diretoria Executiva do Sinjor Pará, Diretoria Regional do Tapajós do Sinjor-Pa (DRTap) e a Comissão de Liberdade de Imprensa da OAB - Seção Pará.