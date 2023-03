​Polícia prende suspeito de matar ‘Bolinha’, homem em situação de rua conhecido em Abaetetuba

Lucivaldo Ferreira Assunção, mais conhecido como “Negão”, foi preso em flagrante na tarde desta sexta-feira (24), na cidade de Abaetetuba, nordeste paraense, pelo assassinato de um homem em situação de rua, identificado apenas como Maelson, o “Bolinha”, figura bastante conhecida naquele município. O crime, cuja motivação ainda é desconhecida, ocorreu na quarta-feira (22). Um segundo suspeito continua foragido. De acordo com informações da polícia, a vítima foi morta a pauladas na área do Mercado Municipal de Peixe.

Por meio das investigações, a Polícia Civil, por meio da Superintendência do Baixo Tocantins, identificou dois suspeitos: “Negão” e “Curuba”. Ambos ​​seriam trabalhadores do mercado e, desde o ocorrido, estavam ausentes do local.

Em diligências ininterruptas, agentes da Divisão de Homicídios de Abaetetuba, juntamente com os demais policiais civis de plantão, conseguiram a identificação completa dos suspeitos. Passaram a intensificar as buscas por Raimundo Nonato Pantoja Quaresma, o “Curuba”; e Lucivaldo Ferreira Assunção, o “Negão”.

Com apoio do 31º Batalhão da Polícia Militar, nesta sexta, foi possível realizar a prisão de Lucivaldo. Segundo a polícia, ele foi o autor das pauladas que mataram “Bolinha”. O suspeito foi localizado na casa da companheira, no bairro de São Sebastião, escondido dentro do forro.

Ele foi conduzido para a delegacia do município, onde foram realizados os procedimentos cabíveis ao flagrante. A polícia continua em busca do segundo suspeito, que se encontra foragido.

Quaisquer informações que possam ajudar no trabalho da polícia devem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.