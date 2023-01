Polícia prende suspeito de furto e recupera videogame e jogos em Conceição do Araguaia

A Polícia Civil do Pará (PCPA) prendeu em flagrante, na última quarta-feira (18), um homem pelo crime de furto qualificado no bairro Vila Nova, no município de Conceição do Araguaia, sudeste do Pará. O suspeito teria tido envolvimento no furto de um residência da cidade, mas as autoridades não divulgaram detalhes sobre esse delito.

VEJA MAIS

De acordo com a PCPA, durante um patrulhamento, um homem e um adolescente foram abordados após tentarem fugir da guarnição policial. Eles confessaram que teriam cometido furtos e que os objetos estaria na casa de um deles. Os agentes de segurança então se dirigiram até o local e apreenderam oito celulares, um tablet e sete frascos de perfume.

Os dois indivíduos foram encaminhados à unidade policial para os procedimentos de praxe. O Conselho Tutelar também foi acionado em razão de um dos suspeitos ser adolescente. O outro envolvido foi preso em flagrante.

Já na quinta-feira (19), um homem se dirigiu à delegacia e relatou que era amigo do proprietário da residência que foi furtada, e que ao adentrar o local percebeu os sinais de invasão, assim como a falta de três televisões, oito câmeras de segurança, um tablet e um videogame.

Os agentes realizaram novas diligências para encontrarem os outros bens, e conseguiram recuperar o videogame, 12 jogos, um frasco de perfume, uma mochila de computador e roupas.

A PCPA continua com as investigações para recuperar os outros itens que teriam sido furtados.