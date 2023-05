Polícia prende suspeito de envolvimento na morte de mãe e filha em Tailândia

Após 9 meses de investigação, Willen Pereira Pantoja, 22 anos, foi preso pela Polícia Militar, na noite deste domingo (14), em Tailândia, nordeste paraense, apontado como um dos suspeitos na morte Tereza Conceição da Silva, de 44 anos, e da filha dela, Alessandra Silva dos Santos, de 24 anos. O crime que chocou a cidade ocorreu no dia 19 de agosto do ano passado. As vítimas estavam em uma vila de quartos onde moravam, localizada na rua do Campo, bairro do Aeroporto. O próprio filho de Tereza foi quem achou o corpo da mãe e da irmã. Com informações do Portal Tailândia.

VEJA MAIS

Willen foi pego pelo Grupamento Tático Operacional (GTO), depois de retornar à cidade para o feriado do Dia da Mães. A polícia o deteve na casa de familiares.

Além dele, Darley Pantoja Dias é apontado como outro suspeito no crime e já teve a prisão decretada pela Justiça. Ele segue foragido. Apesar da captura de Willen, as autoridades não esclareceram o que motivou a morte das suas vítimas. As polícias Civil e Militar seguem atrás de Darley.

Relembre o caso

Os corpos de Tereza e Alessandra apresentavam várias perfurações de arma branca. A mãe foi amordaçada antes de ser morta. Alessandra tinha deficiência intelectual e recebia os cuidados da genitora. Ela estava de bruços ao lado da cama. As duas moravam sozinhas em uma vila de quartos, há cerca de 8 meses.

Mãe e filha frequentavam uma igreja evangélica e não possuíam desavenças com nenhuma pessoa. Na época, uma pessoa foi apresentada na delegacia suspeita de envolvimento no duplo homicídio. Entretanto, a Polícia Civil não especificou se era Willen ou Darley.