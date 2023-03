Polícia prende suspeito de envolvimento na morte de jovem em ocupação de Santarém

Marcos Elielson Silva de Sousa foi preso na manhã desta sexta-feira (10) após cumprimento de um mandado de prisão preventiva pelo crime de homicídio em Santarém, região oeste do Pará. A polícia o apontou como um dos autores da morte de Jonas Soares Cerdeira, 22 anos. O assassinato ocorreu no mês passado na do Maracanã, na rua F, às proximidades do Juá.

As autoridades disseram que Jonas estava na frente da casa dele capinando quando foi surpreendido por ocupantes de um carro preto. A vítima foi atingida por vários disparos de arma de fogo, na região do peito, e morreu na hora.

Rônald de Castro Cardoso também estava no local e foi baleado no abdômen. Entretanto, ele conseguiu ser socorrido e não morreu.

Motivação do crime

Segundo o delegado Renan Viana, da Delegacia Especializada em Homicídios (DEH), a motivação do crime estaria relacionada com vingança, por conta de ter ligação com a morte de Aleksandr Guimarães Sena, de 20 anos, apelidado “Pânico”. O rapaz foi torturado, executado e depois teve o corpo desovado em uma área de mata da Comunidade Santa Rita, também em Santarém. O cadáver de Pânico ocorreu em janeiro deste ano.

“Ele [Jonas] foi vítima, juntamente com o ‘Pânico’, no início de janeiro. Foi vítima da família do Marcelino, que também tiraram a vida do ‘Pânico’. E ele [Marcos] figurava como vítima, mas foi um dos que estavam lá, para se vingar, acabaram matando o Jonas que não tinha nenhuma relação com aquele crime, mas era amigo da família do Marcelino”, revelou o Renan ao portal O Impacto.

Marcos Elielson Silva será interrogado e depois encaminhado para o Complexo Penitenciário de Santarém.