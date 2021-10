Ex-zagueiro do Paysandu e mais seis suspeitos são presos por furto de 28 celulares em festa

Vinte e oito aparelhos celulares roubados durante um show sertanejo, na Feira de Agronegócios de Parauapebas (FAP), realizado no último sábado (23), foram recuperados na noite deste domingo (24), em Canaã dos Carajás, em posse de uma quadrilha formada por sete pessoas, sendo seis homens e uma mulher. As informações são do site Correio de Carajás. Fazia parte da quadrilha Thiago das Neves Costa, conhecido no mundo do futebol como "Thiago Costa", que foi revelado e profissionalizado pelo Paysandu, em 2011.

VEJA MAIS:

Após denúncia anônima, a Polícia Militar estourou o local onde eles se organizavam para atuar em outro evento, desta vez em Canaã, e prendeu, além de Thiago, José Ricardo Passinho Melo, Bruno Quadro Estevão, Liliane Tais dos Santos Abreu, Luiz Armando Dimas Costa, Alexandre Sena Rodrigues da Silva e Elisson Carlos de Souza Castro.

Thiago Costa, quando jogava no Paysandu em 2013. (Everaldo Nascimento/ O Liberal)

O bando foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Canaã, onde foi autuado em flagrante pelo arrastão realizado em Parauapebas. A especialidade dos acusados, segundo as informações policiais, é o furto de aparelhos celulares enquanto as pessoas estão distraídas nos eventos. Em seguida, eles desaparecem no meio da multidão.