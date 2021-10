Ex-Paysandu preso com celulares teve passagens por outros seis times do Pará; confira

O jogador e ex-zagueiro do Paysandu, Thiago Costa, foi preso na tarde desta segunda-feira (25), em Parauapebas, sudeste do Pará. Ele fazia parte de um bando suspeito de furtar 28 celulares durante um show no município.

Além da passagem pelo Papão, Thiago esteve em, pelo menos, mais seis equipes paraenses. Além disso, ele já jogou em times de outros quatro estados do Brasil.

Carreira:

Thiago Costa, de 28 anos, foi revelado na base do Paysandu em 2012. Pelo clube bicolor, o zagueiro atuou em 41 partidas, até o ano de 2013, e marcou um gol, num clássico contra a Tuna. Ainda pelo Papão, Thiago fez parte da equipe que conquistou o acesso à Série B em 2012 e foi campeão paraense em 2013.

Depois da passagem pelo Bicola, Thiago acumulou partidas por equipes do interior do estado, como Carajás, Tapajós, Vila Rica, Cametá e Castanhal.

Além das equipes paraenses, o jogador também tem passagens por time do nordeste brasileiro e de São Paulo. O zagueiro passou por Atlético Sorocaba (SP), Morrinhos (GO), Trem (AP) e Baraúnas (RN).

O último clube da carreira de Thiago havia sido o Tiradentes, do Pará, em 2020, onde o jogador disputou a Segundinha do Parazão.