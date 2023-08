Polícia prende homem suspeito de mandar assassinar advogado em Manaus

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) prendeu, nesta quinta-feira (24), um homem identificado como Hélio Alerrandro, suspeito de ser o mandante do assassinato do advogado Luís Carlos Calderaro. O crime ocorreu no dia 1º deste mês, no bairro Aparecida, localizado na zona sul de Manaus.

De acordo com a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Hélio foi detido à noite, por meio da "Operação Scarface". Ele reagiu à prisão e foi atingido com um tiro na perna. Logo em seguida, encaminhado para o Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo, na zona leste da capital.

O crime

A vítima tinha 60 anos e foi morta a tiros em frente a própria residência, na rua Coronel Salgado. Segundo testemunhas, o criminoso caminhava pelo local, onde acontecia a Feira da Aparecida. O homem, que está foragido, reconheceu Luís Calderaro, efetuou vários disparos contra o advogado, que morreu na hora.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)